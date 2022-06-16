Районы Омской области получат 25 млн рублей на ремонт систем отопления

Правительство Омской области направит субсидии 17 районам на подготовку к отопительному периоду. Общий объем финансирования составит 25 млн рублей.

Вопрос подготовки систем теплоснабжения обсуждался на заседании правительства. Средства будут направлены на приобретение и установку технологического оборудования, а также трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного значения. Об этом пишет ИА «Омскрегион». Рабочие заменят участки теплосетей и отремонтируют котельные.

Благодаря субсидиям районы смогут обеспечить надежность работы систем во время следующего отопительного периода.

К осени в Омской области подготовят более 1,3 тыс. источников тепла, 25 тыс. км теплосетей и 10,1 тыс. км водопроводных сетей. На подготовку к отопительному периоду регион потратит 4,8 млрд рублей.