Водитель «ВАЗа» пострадал при столкновении с грузовиками на трассе Р-22

В Первомайском районе Тамбовской области в результате столкновения легковушки и двух грузовиков серьезно пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекция.

Авария произошла 15 июня на 361-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительным данным, 54-летний водитель фуры Scania с полуприцепом врезался в ВАЗ-21140 под управлением 36-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

От удара легковушку отбросило на перекресток и встречную полосу, где она столкнулась с «КамАЗом», за рулем которого находился 43-летний водитель, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В результате ДТП водитель «ВАЗа» получил различные травмы. Карета скорой помощи доставила его в Мичуринскую больницу имени С.С. Брюхоненко.

15 июня на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области три человека погибли в результате аварии с участием семи машин. По предварительной версии, водитель грузовика мог уснуть за рулем.