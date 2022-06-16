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Посевы картофеля увеличат в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае завершается посадка картофеля. В условиях санкционного давления местные власти решили увеличить посевные площади, чтобы создать условия для обеспечения продовольственной безопасности региона.

Если раньше выращиванием этой культуры занимались аграрии Хабаровского района и района имени Лазо, то теперь посевные площади под картофель увеличили фермерские хозяйства Амурского, Комсомольского и Нанайского районов, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на региональное правительство.

В краевом министерстве сельского хозяйства и продовольствия сообщили, что валовой сбор картофеля в этом году составит порядка 17,8 тыс. т, что в два с лишним раза больше, чем в 2021 году. Ожидаемое производство картофеля за счет увеличения посевных площадей и урожайности превысит 102 тыс. т, при этом повысится уровень самообеспеченности региона.

Всего в Хабаровском крае выращиванием картофеля занимаются 13 организаций и 86 крестьянско-фермерских хозяйств. В этом году на площади 30 га эту работу возобновило сельхозпредприятие «Полетное». Также для дальнейшего увеличения объемов производства картофеля создается семеноводческий центр на базе предприятий и фермерских хозяйств Хабаровского района и района имени Лазо, пишет Vostokmedia.

Ранее сообщалось, что под Хабаровском в 2023 году построят новые тепличные комплексы. На площадке Ракитное ТОР «Хабаровск» компания ООО «ТК «Хабаровский» соорудит теплицы по выращиванию томатов общей площадью 11 га. Также компания ООО «ТК «Приамурье» создаст такой же комплекс по выращиванию томатов и огурцов на площади 7,4 га. Общий объем инвестиций составляет порядка 35 млн рублей.

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