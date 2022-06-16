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Свыше 2,3 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Ростовской области

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Больше 2,3 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей в Ростовской области. Два человека скончались от крымской геморрагической лихорадки.

Инфекционист раскрыла угрожающие жизни последствия укуса клеща

В числе пострадавших — 928 детей. Количество обращений в медицинские учреждения соответствует средним многолетним показателям. Об этом пишет RostovGazeta.

У девяти пациентов лабораторно подтверждено заболевание крымской геморрагической лихорадкой. Два человека скончались в Новошахтинске и Пролетарском районе. Кроме того, у четырех человек подтвержден клещевой боррелиоз, у девяти — лихорадка Ку.

Наибольшее количество случаев укусов фиксируется в Ростове-на-Дону, городе Шахты, Таганроге, Волгодонске и Новошахтинске. Для снижения численности вредителей проводятся противоклещевые обработки, они охватывают зоны отдыха населения, территории детских учреждений, пастбищ.

Для предотвращения укусов жителям регионе рекомендуют при выходе на природу выбирать одежду, которая максимально закрывает кожу, и использовать акарицидные средства.

В Новосибирской области два человека скончались после укусов клещей. Причиной смерти мог стать энцефалит.

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