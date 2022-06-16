В Подмосковье зацвела лесная брусника

Лесная брусника зацвела в Московской области. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Подмосковья.

Как рассказал председатель комитета Олег Баженов, понаблюдать за цветением можно всего в течение двух недель.

«Бледно-розовые цветы радуют глаз всего две недели. С середины августа — в сентябре можно будет брать лукошко и отправляться в лес на «тихую охоту» за ягодами брусники», — приводит слова Баженова агентство городских новостей «Москва».

Если погодные условия будет благоприятными, то собирать ягоды можно будет до конца октября, отмечает телеканал «360».

В мае агроэколог Антон Гладилин перечислил пять опасных растений Подмосковья. По его словам, кроме борщевика Сосновского не меньшие неприятностей могут доставить также пастернак, бедренец-камнеломка, дягиль лекарственный и ясенец («неопалимая купина»).