Электромонтера будут судить за гибель ребенка от удара током в Оренбуржье

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела по факту гибели восьмилетнего ребенка от удара током. В причинении смерти по неосторожности обвиняют электромонтера по эксплуатации распределительных сетей.

Трагедия произошла в июне 2021 года. Обвиняемый выполнял техническое обслуживание воздушных линий от трансформаторной подстанции в селе Новочеркасское. По версии следствия, мужчина не принял мер по качественной проверке состояния проводов и тросов на участке линий электропередач и не зафиксировал, что на линии установлен непрочный провод, а также имеются накрутки провода от несанкционированного подключения. Монтер не принял меры по устранению дефектов, пишет 56orb.ru. 23 июня произошел разрыв провода, при падении он задел восьмилетнего мальчика. От удара током ребенок скончался на месте.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

10 июня в Саратовской области 61-летний мужчина получил удар током во время ремонта на линии электропередач. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.