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В Подмосковье врачи спасли пострадавшую от лошади девочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Врачи в Московской области экстренно прооперировали 11-летнюю девочку, которую лягнула в живот лошадь. Об этом в четверг, 16 июня, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Ребенка доставили в Одинцовскую городскую больницу в тяжелом состоянии. В ведомстве рассказали, что после катания на лошади девочка, слезая, упала под ноги животному, которое ударило ее копытами в живот. В результате ребенок получил сильное повреждение печени с размозжением двух сегментов и внутреннее кровотечение, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Медики уточнили, что объем внутреннего кровотечения составил 2,3 л. Врачи ушили разрыв печени, во время операции применили прибор для реинфузии крови, что позволило собрать кровь пациентки, излившуюся в рану, очистить ее и направить обратно в кровоток. По словам главврача больницы Андрея Фадеева, дополнительно также использовалась донорская кровь. Состояние девочки удалось стабилизировать общими усилиями.

На второй день после операции девочку перевели в Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского для дальнейшего лечения. Состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, девочку готовят к выписке, сообщает телеканал «360».

В начале июня «Известия» сообщали, что на Урале один агрессивный конь держит в страхе целый город. Это стало известно после того, как он едва не загрыз одного из жителей.

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