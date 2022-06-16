Иномарка сбила двух человек на остановке транспорта в Удмуртии

Женщина и подросток пострадали в результате наезда автомобиля на остановке общественного транспорта в Удмуртии. ГИБДД проводит проверку по факту происшествия.

Авария произошла в дневное время 15 июня на трассе Завьялово –Гольяны. 59-летняя женщина-водитель автомобиля Chery при движении в сторону Гольян пыталась избежать столкновения с попутной машиной Renault, которая выполняла поворот налево. В результате иномарка оказалась на остановке общественного транспорта, где сбила 63-летнюю женщину и 16-летнего подростка. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

После наезда автомобиль Chery съехал в кювет. Пешеходы получили различные травмы.

В Томской области автомобиль Mazda 6 совершил наезд на лося. В результате машины вылетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач. Водитель и 13-летний пассажир иномарки скончались.