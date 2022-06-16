Реклама
Прямой эфир

Школьные выпускные пройдут в Оренбурге до 3 июля

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпускные в школах Оренбурга пройдет с 23 июня по 3 июля. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на начальника управления образования города ларису Бебешко.

Разные даты выпускных обусловлены тем, что в школах назначены резервные дни для сдачи единого государственного экзамена. 29 июня состоится праздничное мероприятие «Золотой бал лучших выпускников», где будут чествовать медалистов, а также педагогов, подготовивших двух и более стобалльников.

В Оренбургской области выпускные вечера будут проходить 25, 26 и 27 июня. Каждая школа самостоятельно определит конкретную дату в зависимости от резервных дней ЕГЭ.

Все торжественные мероприятия состоятся в очном формате.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022