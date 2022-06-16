Школьные выпускные пройдут в Оренбурге до 3 июля

Выпускные в школах Оренбурга пройдет с 23 июня по 3 июля. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на начальника управления образования города ларису Бебешко.

Разные даты выпускных обусловлены тем, что в школах назначены резервные дни для сдачи единого государственного экзамена. 29 июня состоится праздничное мероприятие «Золотой бал лучших выпускников», где будут чествовать медалистов, а также педагогов, подготовивших двух и более стобалльников.

В Оренбургской области выпускные вечера будут проходить 25, 26 и 27 июня. Каждая школа самостоятельно определит конкретную дату в зависимости от резервных дней ЕГЭ.

Все торжественные мероприятия состоятся в очном формате.