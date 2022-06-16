Сторожа турбазы на Алтае арестовали по подозрению в убийстве сожительницы

В Алтайском крае под стражу заключили 49-летнего сторожа базы отдыха в Егорьевском районе. Его подозревают в убийстве 30-летней сожительницы, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в начале июня между сторожем и его сожительницей, проживающих в домике для обслуживающего персонала на территории базы отдыха, произошла ссора. Мужчина нанес женщине множество ножевых ранений, от которых потерпевшая скончалась на месте.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник завернул тело в полиэтиленовый мешок и сбросил его в подпол. 12 июня следователи СК обнаружили тело убитой, после чего задержали подозреваемого, пишет altapress.ru.

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас ведется сбор доказательств по уголовное делу по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Ранее в июне в Волгоградской области задержали женщину, которая подозревается в убийстве матери. Следствие полагает, что она нанесла пенсионерке несколько ударов молотком, после чего начала душить, а затем вытащила тело женщины во двор и сбросила в яму.