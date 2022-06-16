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X5 Group купит 15 финских супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге

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Фото: Яндекс
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Российский ритейлер X5 Group, управляющий торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», купит 15 супермаркетов и кулинарный цех Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail Int. Oy. Об этом говорится в сообщении ритейлера в четверг, 16 июня.

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«Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила соответствующее ходатайство Х5 15 июня этого года», — отмечают в компании.

Под управление российского ритейлера переходят права и обязательства юридического лица, за исключением прав на товарные знаки Prisma, которое ранее вело операционную деятельность Prisma в Санкт-Петербурге. Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарами X5. Почти все магазины интегрируют в сеть «Перекресток».

Одним из условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

20 мая газета «Деловой Петербург» писала, что финские компании массово покидают российский рынок. По данным Финско-Российской торговой палаты (ФРТП), до февраля в Финляндии насчитывалось 2,2 тыс. компаний, экспортировавших свою продукцию или услуги в Россию. После начала российской спецоперации в Донбассе об уходе с рынка РФ уведомили застройщик YIT, S–Group (Sokos Hotels, супермаркеты Prisma), VR Group, Kemira, Atria (ООО «Сибилла Рус») и лесопромышленная компания Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие.

Исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова предположила, что компании либо передадут бизнес российским партнерам, либо выкупят его.

Профессор СПбГЭУ Николай Межевич напомнил, что эксперты прогнозируют падение ВВП Финляндии по итогам года на 5%. Однако он считал, что сокращение будет вдвое больше из-за невозможности быстро переориентировать поставки, востребованные на российском рынке.

S-Group работает в России с 2006 года. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 350 млн рублей. Данных за 2021 год пока нет.

Летом прошлого года торговая сеть «Магнит» решила купить «Дикси». 15 июля ФАС удовлетворила ходатайство АО «Тандер» о покупке «Дикси» и магазинов «Мегамарт» при условии полного исполнения предписания ведомства, в котором был ряд ограничений и требований.

Согласно июльскому предписанию антимонопольной службы, компания не получила 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах, поскольку доля ритейлера там превышает 25%. Получается, что в указанных муниципалитетах 142 магазина «Диски» не объединены с «Магнитом». Объединенная доля рынка «Магнита» и «Дикси» в 22 муниципалитетах должна быть снижена до 1 июля 2022 года и составлять не более 35%.

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