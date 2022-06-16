Ситуация с лесными пожарами в ЕАО стабилизировалась

В ЕАО отменили особый противопожарный режим. Решение принято в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами. Режим действовал в регионе с 29 апреля.

ИА EAOMedia пишет, что справиться с возгораниями помогли обильные осадки и жители региона, которые соблюдали правила поведения в лесах.

По данным статистики, в ЕАО по сравнению с 2021 годом сокращается как количество пожаров, так и площадь, пройденная огнем. По данным ГУ МЧС по ЕАО общая площадь возгораний в этом году составила 32 872,9 га, а в прошлом она была 87 379,8 га. Кроме того, в этом сезоне, в отличие от предыдущего, удалось не допустить возгораний на особо охраняемых природных территориях.

Агентство пишет, что за последние два года при поддержке федеральных властей удалось обновить материально-техническую базу структур ГО и ЧС. В частности, было закуплено 20 единиц техники, в том числе 15 пожарных автоцистерн, три передвижных насосных станции, 11 резервных источников энергоснабжения, оборудован резервный центр обработки экстренных вызовов на номер 112.