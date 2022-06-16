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Культурные площадки Москвы подготовили тематические программы к Неделе моды

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Столичные музеи, выставочные залы, библиотеки и кинотеатры подготовили больше 60 мероприятий, приуроченных к Московской неделе моды, которая пройдет с 20 по 26 июня.

«Многие из них будут просветительскими — участники узнают об истории моды и современных тенденциях отечественной fashion-индустрии. Москвичи и туристы смогут присоединиться к мастер-классам по дизайну одежды, побывать на выставках, экскурсиях, кинопоказах и концертах», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, с 21 по 26 июня в кинотеатрах сети «Москино» покажут фильмы о жизни известных дизайнеров и кутюрье, а в музее-заповеднике «Царицыно» пройдет выставка «Как одевалась Москва. Москвичи разных эпох на московской театральной сцене». В Таврическом зале представят наряды героев из «Мастера и Маргариты» и одеяния времен Ивана Грозного — все это костюмы, в которых на сцену выходят театральные артисты.

22 июня библиотека №4 имени Фурцевой приглашает на выставку «Московская мода», на которой можно будет увидеть предметы одежды, аксессуары, журналы и фотодокументы 1920–2020-х годов.

В Музее космонавтики 24 июня пройдет лекция «Космический дизайн в СССР». Посетители узнают об истории создания советских предметов одежды и быта, дизайн которых был вдохновлен исследованиями космоса. В тот же день культурный центр «Москвич» проведет мастер-класс по созданию эскизов одежды в технике скетчинг. Участники изучат основные графические приемы и попробуют сделать иллюстрации в духе разных эпох.

Московскую неделю моды организует Фонд моды при поддержке правительства столицы. На участие в мероприятии поступило около 900 заявок от дизайнеров и брендов из 79 городов России. Главной площадкой Недели моды станет парк «Зарядье». Показы также пройдут на ВДНХ, площадках «Московских сезонов» в округах, на площади Революции и Тверской площади.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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