Власти Москвы заявили об отсутствии негативных изменений на рынке труда

В Москве не наблюдается никаких негативных изменений на рынке труда, ситуация стабильна. Об этом в четверг, 16 июня, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы изменений на рынке труда с точки зрения безработицы не наблюдаем, у нас всё стабильно, на уровне около 0,5%. В текущих реалиях можно сказать, что безработицы в городе нет», — сказал он в эфире телеканала РБК в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он также отметил, что в настоящее время большинство промышленных предприятий города функционируют достаточно стабильно на фоне западных санкций. Он также добавил, что за последние четыре месяца власти Москвы зафиксировали рост объема промышленного производства на 10%.

«Если говорить в целом про московскую промышленность, то абсолютное большинство предприятий функционирует, функционирует достаточно стабильно. Есть предприятия, которым требуется время на адаптацию. Связано это как со сменой поставщиков комплектующих, так и с выстраиванием новых логистических цепочек», — добавил Ефимов.

7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень безработицы в России в апреле стал минимальным за всё время наблюдений, составив 4%. Но при этом риски на рынке труда сохраняются, отметил он.

13 апреля первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что просадка экономики РФ, вызванная санкциями стран Запада, практически не затронула рынок труда. Он добавил, что правительство РФ работает над мерами денежной компенсации для малообеспеченных граждан, пенсионеров, а также для семей с детьми с целью максимального снижения последствий инфляции.

19 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 40 млрд рублей на поддержку рынка труда в регионах. Он также сообщил, что теперь в 2022 году в службу занятости могут обратиться не только безработные россияне, но и те, кто находится под риском увольнения, переведен работодателем на неполный рабочий день или отправлен в неоплачиваемый отпуск.