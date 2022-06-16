Карта спецоперации на Украине 16 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 июня можно в материале «Известий».

По данным российского Минобороны на 15 июня, за сутки спецоперации были уничтожены более 480 националистов, 11 танков и других боевых бронированных машин, ЗРК «Бук-М1», установка «Град». Кроме того, сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины и семь беспилотников.

Между тем, украинские боевики продолжают атаки на гражданскую инфраструктуру. Так, появилась информация о мощных взрывах от обстрелов в разных районах Донецка. Утром из Песок по Куйбышевскому района города было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство СЦКК в ДНР.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».