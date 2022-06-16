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Пешеход пострадал после опрокидывания автобуса в Хабаровске

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В Хабаровске автобус врезался в столб и перевернулся. Пострадала женщина-пешеход, на нее упала световая опора.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на краевое УГИБДД, автобус двигался по прогрессивной улице. Им управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Он не справился с управлением и допустил наезд на световую опору справа по ходу движения. В результате столкновения автобус перевернулся.

Пострадавшая прохожая получила небольшие травмы.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане автобус со школьниками перевернулся и упал в пропасть в городе Шеки. В момент происшествия в транспортном средстве находились 23 человека, 16 из них — школьники. 11 человек пострадали.

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