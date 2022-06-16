Аграрии завершают посевную кампанию в Тверской области

Яровой сев в Тверской области выполнили на площади 106,5 тыс. га. Посевная кампания в регионе подходит к завершению.

По данным областного правительства, общий план ярового сева выполнен на 86,7%. Зерновые и зернобобовые культуры высадили на площади 47,5 тыс. га. Наиболее активно посевная кампания ведется в Бежецком, Зубцовском, Калининском, Конаковском, Ржевском, Старицком и Торжокском районах, пишут «Тверские ведомости».

Картофель посадили на площади 14,1 тыс. га, это на 2% превышает план 2022 года. Овощи высажены на площади 2,2 тыс. га. Однолетние травы заняли 20,6 тыс. га полей. Кроме того, произведена подкормка озимых культур на площади 15,2 тыс. га.

В 2022 года аграрии получили господдержку в объеме порядка 300 млн рублей. Финансирование выделено более чем 270 сельхозпроизводителям.

В Новосибирской области посевы гречихи значительно пострадали из-за заморозков. Температура травостоя в Здвинском районе в течение трех дней опускалась до -4…-7 градусов.