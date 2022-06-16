Набиуллина заявила о значимом изменении внешних условий для экономики

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для российской экономики изменились на длительный срок. Об этом она рассказала 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — сказала глава регулятора.

В текущих условиях, считает Набиуллина, особенно необходимо проявлять гибкость и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное», — добавила глава ЦБ.

Она также отметила, что Россия многое теряет от международного разделения труда, так как теперь экспорт идет с дисконтом, а импорт с премией.

Также Набиуллина опровергла запрет на хождение доллара и евро в стране. Напротив, глава регулятора заявила о необходимости снять действующие ограничения.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

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