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Набиуллина заявила о значимом изменении внешних условий для экономики

Набиуллина заявила, что ухудшение внешних условий для экономики может сохраниться навсегда
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Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что внешние условия для российской экономики изменились на длительный срок. Об этом она рассказала 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», — сказала глава регулятора.

В текущих условиях, считает Набиуллина, особенно необходимо проявлять гибкость и быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.

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«Понятно, что ситуация сложная. Здесь важно не говорить, кто там ошибся в прогнозах, а проявлять гибкость. Ситуация быстро меняется, нужно иметь возможность и умение быстро на нее реагировать. Это, на мой взгляд, главное», — добавила глава ЦБ.

Она также отметила, что Россия многое теряет от международного разделения труда, так как теперь экспорт идет с дисконтом, а импорт с премией.

Также Набиуллина опровергла запрет на хождение доллара и евро в стране. Напротив, глава регулятора заявила о необходимости снять действующие ограничения.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

Западные страны начали ужесточать санкции против Москвы на фоне проведения Россией спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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