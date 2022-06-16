Коллектор на набережной реконструируют за 664 млн рублей в Тамбове

Изношенный коллектор вдоль набережной реки Цна планируют реконструировать в Тамбове. На эти цели власти направят 664 млн рублей.

По словам врио главы администрации Тамбовской области Максима Егорова, в 2022 году будут выполнены подготовительные работы. Реконструкция коллектора состоится в 2022-2023 годы. В дальнейшем планируется благоустройство всей набережной.

«Тысячи горожан давно ждали этого, но проблему долго не могли решить из-за неопределенности правового статуса коллектора и отсутствия средств. Благоустраивать же нашу набережную-жемчужину до модернизации коллектора было бессмысленно», — сказал Егоров.

По данным администрации города, средства на ремонт коллектора поступят из федерального бюджета. Заявка от Тамбовской области была одобрена на заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в России. Администрация уже получила 531,7 млн рублей из Фонда национального состояния, пишет ИА «Абирег». Остальные средства будут инвестированы ООО «РКС-Тамбов».

Коллектор вдоль набережной протяженностью около 2,8 км был построен в 1940 году. На текущий момент износ трубопровода оценивается как критический.