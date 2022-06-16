Пушилин допустил прекращение существования Украины как государства

Украина в будущем может перестать существовать в качестве государства. Такое предположение в четверг, 16 июня, высказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Украины в каком-то обозримом будущем как государства может просто не стать», — заявил он в интервью «РИА Новости».

Накануне, 15 июня, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале поставил под сомнение существование Украины на карте мира через два года.

Своим сообщением он прокомментировал планы Украины по ленд-лизу получить сжиженный природный газ с оплатой поставки как раз через двухлетний срок.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на нарастающие проблемы у Киева, которые местные власти не торопятся решать из-за нежелания трезво взглянуть на ситуацию. Он подчеркнул, что такое положение дел не приведет к каким-либо положительным результатам.

16 мая белорусский президент Александр Лукашенко назвал попытки расчленения Украины тенденцией. 9 мая он указал на то, что Запад уже «поделил Украину на части». То же ранее подтвердил и Песков, отметив вероятность угрозы для территориальной целостности государства со стороны Польши.

28 апреля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что Вашингтон и Варшава прорабатывают планы установления военно-технического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине.