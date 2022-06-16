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Почти 1,5 тыс. человек расселят из аварийного жилья в Брянске

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До конца 2023 года из аварийного жилья в Брянске планируют расселить почти 1,5 тыс. человек. Такие данные были озвучены на заседании комитета по городскому хозяйству, связи и транспорту.

В программе переселения значатся 47 многоквартирных домов, уточняет NASHBRYANSK.RU. Общий объем финансирования программы составляет 551 млн рублей.

В 2022 году к расселению готовят 500 жилых помещений, в которых на текущий момент проживает почти 1,1 тыс. человек. Для этих целей власти планируют построить дом на улице Баумана, также проходит экспертизу документация на строительство домов на улице Витебской и в переулке Ржевского.

По словам председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, всего для расселения аварийного жилья в России требуется около 1,3 трлн рублей. Аварийным признано порядка 19 млн кв. м жилья.

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