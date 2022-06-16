Донбасс Опера приедет с гастролями в Большой театр

Художественный руководитель Донбасс Оперы Вадим Писарев рассказал в интервью «Известиям» о возобновлении работы театра в Донецке. Сезон труппа начнёт с гастролей в Москве.

«Сейчас спектаклей нет. Донецк постоянно обстреливают, — рассказал народный артист Украинской ССР. — У нас сейчас как бы творческая пауза. Но благодаря Министерству культуры России мы выезжали на гастроли, как и ансамбль «Донбасс». Сохранили творческое зерно. Теперь готовимся к гастролям в Большом театре. 17 сентября привезем оперу «Пиковая дама» в постановке Юрия Лаптева и мою постановку, балет «Пер Гюнт».

На родной сцене в Донецке труппа надеется сыграть спектакли в конце года. В городе прошла мобилизация, 53 артиста служат в ополчении.

«Уверен, до конца года откроется, — поделился худрук. — Я в этом не сомневаюсь. И новых артистов пригласим. Есть такие отважные ребята, которые хотят влиться в ряды труппы «Донбасс-оперы». Среди них не только местные, но и приезжие. Так что вы о нас еще услышите».

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