Сын главы района Якутии задержан по подозрению в двойном убийстве

21-летний сын главы Нюрбинского района Якутии задержан по подозрению в двойном убийстве матери и сестры. Как сообщает 16 июня следственный отдел по Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), подозреваемый задержан на месте преступления, с ним работают следователи.

О том, что молодой человек является сыном высокопоставленного лица, как указывает местный портал SakhaLife, косвенно следует из соболезнований главы Якутии Айсена Николаева, которые он выразил главе района Алексею Иннокентьеву.

«Случилось большое горе в семье главы Нюрбинского улуса. Алексей Михайлович потерял самых близких людей, сейчас правоохранительным органам предстоит разобраться в этой ужасной трагедии. Любой человек, осознавая случившееся, соболезнует Алексею Михайловичу и всему Нюрбинскому улусу», — цитирует Николаева его пресс-служба.

Согласно материалам уголовного дела, тела 31-летней женщины с колото-резаными ранениями и 51-летней женщины с множественными колото-резаными ранениями были обнаружены накануне около 22:00 в помещении частного дома в Якутске. Мать семейства была еще жива и ее удалось госпитализировать в медицинское учреждение, однако через непродолжительное время женщина скончалась.

В связи с трагедией в Нюрбинском районе объявлен траур и отменен национальный праздник лета Ысыах. Следствие провело осмотр места убийства, изъяло вещественные доказательства и устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось, что в Волгоградской области задержали женщину, которая подозревается в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Молодая женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла несколько ударов молотком по голове своей матери.