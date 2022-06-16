В ДНР заявили об отсутствии оснований для помилования иностранных наемников
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 16 июня заявил, что нет оснований для помилования трех иностранных наемников, осужденных на смертную казнь.
«Я не вижу для этого никаких оснований», — цитирует Пушилина «Интерфакс».
Глава ДНР также исключил возможность их обмена на военнопленных.
«Этот вопрос даже не обсуждается», — сказал лидер ДНР.
Днем ранее Верховный суд ДНР сообщил, что осужденные за наемничество граждане Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также подданный Марокко Брагим Саадун не подавали прошение о помиловании.
«На данный момент прошений от них не поступало», — сказали в суде.
9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных наемников. В течение месяца они могут подать апелляцию на решение суда. За день до этого подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Пиннер и Брагим также признали себя виновными в действиях, направленных на насильственный захват власти.
После вынесения приговора Украина, США и Великобритания заявили, что наемники должны считаться военнопленными. Глава британского МИДа Лиз Трасс назвала приговор в отношении британских наемников вопиющим нарушением Женевской конвенции.
Однако, как ранее отмечали в ДНР и Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они просто не имеют права на статус военнопленного.
24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
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