Четыре человека погибли на водоемах Татарстана с начала июня

В Республике Татарстан с начала июня на водоемах погибли четыре человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, все трагические случаи на воде связана с купанием в необорудованных местах. Жителей республики призывают выбирать места для отдыха из утвержденного перечня. Там обустроены спасательные посты со специалистами, которые могут оказать необходимую помощь.

Как уточняет InKazan.ru, в понедельник, 13 июня, трагедия произошла в Черемшанском районе Татарстана. Девятилетний мальчик ушел рыбачить на реку Кутеминка, после чего захотел искупаться. Что именно произошло на водоеме неизвестно, но ребенок утонул. Его тело было обнаружено на глубине 1 м и на таком же расстоянии от берега.

Главный госинспектор по маломерным судам Юрий Венедиктов рассказал, что проверкой случившегося занимается комиссия из Черемшанского района. Также он призвали родителей не оставлять детей одних у водоемов.