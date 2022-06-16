Песков назвал санкции обоюдоострым оружием

Вводимые Западом против России санкции являются обоюдоострым оружием. Они создают проблемы не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня.

«Здесь уже всем становится очевидно, что подобные санкции и ограничения - это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создает проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой это создает для тех стран, которые ввели эти санкции», — рассказал официальный представитель Кремля в интервью РИА «Новости».

Ранее в этот же день Песков указал на то, что несостоятельность попыток Вашингтона задушить Россию посредством санкционного давления уже признали международные эксперты, среди которых есть в том числе специалисты из США.

14 июня заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выразил обеспокоенность по поводу излишнего использования антироссийских санкций. Он выразил озабоченность побочным эффектом ограничительных мер в виде инфляции и негативного влияния на экономику западных государств.

Замминистра экономики Украины Тарас Качка тогда же признал устойчивость России к организованному против нее рестрикционному давлению.

Он также отметил, что Центробанк России вернул процентную ставку на уровень 9,5%, державшийся до начала спецоперации.

Президент России Владимир Путин 12 мая сообщил, что страна успешно справляется с санкциями, а те, кто их вводит, провоцируют глобальный кризис. Глава государства предупредил, что «продолжение санкционной одержимости» приведет к «труднообратимым» последствиям для Евросоюза и беднейших государств мира.

На данный момент США ввели несколько пакетов санкций против Российской Федерации после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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