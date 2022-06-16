Два человека пострадали в лобовом столкновении авто в Липецкой области
В Лебедянском районе Липецкой области в результате лобового столкновения автомобилей пострадали два человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.
Авария произошла 15 июня на трассе Липецк – Данков. Лоб в лоб столкнулись автомобиль «Нива» под управлением 38-летнего водителя и Hyundai, за рулем которого находился 55-летний мужчина, пишет LipetskMedia.
В результате ДТП оба водителя получили травмы. Медицинская помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
По предварительным данным, причиной столкновения стал выезд на встречную полосу движения одного из автомобилей.
Как уточняет GOROD48, за минувшие сутки на территории региона было зафиксировано еще 17 аварий. В них никто не пострадал. Также выявлено 5679 нарушений правил дорожного движения. За пьяное вождение к ответственности привлечены девять человек, за неиспользование ремней безопасности – еще 84.