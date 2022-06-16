В Петербурге состоялся концерт к 350-летию Петра Великого с участием Ролдугина

В Санкт-Петербурге состоялся концерт в рамках программы «Вечера в Английском зале». Звуки виолончели в руках народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского дома музыки Сергея Ролдугина сопровождались стихами об императоре Петре I.

«Эмоциональная подоплека любого слова — это музыка. Я думаю, что в этом смысле как раз вот то, что поэзия вместе с музыкой – это совершенно естественная вещь, и поэтому это случилось», — заявил Ролдугин.

Тема вечера – 350-летие Петра Великого. Об императоре писали Державин, Пушкин, Цветаева, и Окуджава. Вместе с тем виолончельный репертуар, соответствующий масштабу личности, подобрать было тяжелее.

«Виолончель все-таки, знаете, лирика, это какие-то внутренние психологические переживания, тонкости, любовь, драматизм, конечно. А вот восхваления, фанфар не очень много. Я все-таки подтянул гениев – Рахманинова, Шостаковича и Стравинского», – рассказал Ролдугин.

Голосом этого концерта стал артист Николай Буров.

«Вот он (Ролдугин — Ред.) решил, что мой голос созвучен звучанию виолончели. Мне это понравилось очень, и я решил, что это можно сделать», — отметил Буров.

Тема Петра и Петербурга особенно актуальна в контексте и Дня города, и Петербургского международного экономического форума, и грядущих «Алых парусов».

«Уникальный формат, и Санкт-Петербургский дом музыки последовательно выполняет вот эту важную для Петербурга, мне кажется, функцию: создание музыкальных форматов, которые показывают красоту не только голоса, виолончели, но и эпохи для зрителей, которые сюда приходят», – сказала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.