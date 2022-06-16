Орешкин назвал невозможным возвращение России к экономике СССР

В России не будет возврата к экономике СССР. Такое заявление в четверг, 16 июня, сделал помощник президента РФ Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

«Очевидно, что импортозамещение — само это слово — само по себе подразумевает копирование: есть что-то, что в мире существует, давайте сделаем копию у нас. Если так ко всему подходить, мы ничего не добьемся. Наша история показывает, что мы добиваться можем гораздо большего. Что в Советском союзе, что сейчас», — заявил Орешкин.

Он также привел в пример компанию «Яндекс», которая не создавалась в качестве конкурента Google и включила в себя гораздо более эффективные алгоритмы.

Орешкин добавил, что в настоящий момент в мире происходят глубинные геополитические изменения, в результате которых мировое сообщество уже «не будет прежним».

О неэффективности санкций 15 июня заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, Россия справляется с давлением, а амбициозные планы США, развязавшие экономическую войну, не оправдываются. Это заявление депутат сделал после того, как в американском минфине выразили обеспокоенность из-за слишком большого количества наложенных рестрикций.

Американская сеть фастфуда McDonald’s прекратила работу в России 14 марта. С тех пор ее выкупила новая компания и открыла под названием «Вкусно - и точка». В разговоре с журналистами гендиректор компании в РФ Олег Пароев сказал, что очень долго думали над этим названием, решали, хотели сделать его простым для всех гостей 850 предприятий. Пароев подчеркнул, что это название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса».

10 июня в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос» рассказали, что организация нашла способ в полтора раза быстрее создавать аппаратуру для спутников — при помощи унификации оборудования.

В корпорации уточнили, что импортозамещение многие понимают исключительно как замену привозных комплектующих на отечественные. Однако, рассказали в «Роскосмосе», унификация комплексов и блоков различных систем позволяет при тиражировании заблаговременно отработанных технических решений не тратить длительное время на наземную экспериментальную отработку, как это делается сейчас.

Импортозамещение в России началось после того, как Западные страны ввели против Москвы санкции в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.

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