Мужчина и подросток погибли в ДТП с лосем на трассе в Томской области
В Асиновском районе Томской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли водитель и его пассажир-подросток. Об этом пресс-служба регионального УМВД сообщила в среду, 15 июня.
Авария произошла 12 июня на 44-м км автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. По предварительным данным, 64-летний водитель Mazda 6 наехал на лося, после чего машина вылетела с проезжей части в кювет и врезалась в опору линии электропередач.
В результате ДТП водитель и 13-летний мальчик-пассажир получили различные травмы, от которых скончались, пишет РИА «Томск».
Вечером 9 июня в Томском районе легковая иномарка сбила на дороге лося. Животное погибло, автомобилист не пострадал.