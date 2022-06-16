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В МВД напомнили о порядке пребывания иностранцев на территории России

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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В России продолжают действовать временные меры, установленные указом президента страны, по приостановке временного пребывания на территории страны граждан других стран. Об этом в четверг, 16 июня, напомнили в пресс-центре Министерства внутренних дел (МВД).

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В течение 90 дней с даты введения указанных ограничений иностранцы без разрешительных документов должны покинуть пределы России.

С 20 мая данные ограничения были введены для граждан республик Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Казахстана, КНР, Белоруссии, Монголии и Украины.

«Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в РФ разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть РФ до 17 августа 2022 года», — добавили в МВД.

Ранее 12 апреля МВД рассказало о возможности гражданам Украины, ДНР и ЛНР получить вид на жительство в России по паспортам с истекшим сроком давности.

По данным ведомства, опубликованным 17 апреля, с 2014 года в Россию с Украины переехало 287,6 тыс. человек в рамках программы по переселению соотечественников. Кроме того, украинцы стали лидерами по числу получивших российское гражданство в I квартале 2022 года.

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