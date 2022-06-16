Открытие ПМЭФ совпало с ростом цен на газ в ЕС

Открытие ПМЭФ совпало с ростом цен на газ в ЕС

2022-06-16 09:32:35

2022-06-16 09:32:35

2022-06-16 09:32:35

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