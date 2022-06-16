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WP узнала о наличии американских чипов в российской военной технике
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WP узнала о наличии американских чипов в российской военной технике

WP: США расследуют, как американская электроника попала к российскому ВПК
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Власти США начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, которая используется в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом написала газета Washington Post (WP) 15 июня со ссылкой на источники.

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Один из чиновников министерства торговли сказал, что они преследует цель выяснить «как чип попал в российскую оружейную систему».

При этом отметил, что найденный чип в российской технике не означает, что в отношении компании начато расследование.

В статье говорится, что многие из этих компонентов были произведены до того, как США ужесточили экспортные ограничения в 2014 году.

«В течение многих лет компании могли законно продавать основные компьютерные чипы российским военным без предварительного получения разрешения от правительства США», — отмечается в издании.

Для выявления незаконных продаж необходимо определить тип чипа и дату продажи. Отслеживание транзакций также может быть трудоемким, поскольку электронные компоненты часто проходят через цепочку дистрибьюторов, прежде чем попасть к конечному пользователю.

Юрист, представляющий одну из технологических компаний, рассказал, что федеральные агенты пытаются выяснить продавали ли технологические компании свою продукцию определенному списку компаний, включая посредников, которые могли быть вовлечены в цепочку поставок.

При этом он отметил, что власти забрасывают «широкую сеть», изучая множество различных микросхем и электронных компонентов, чтобы отследить их пути к ВС России.

13 июня вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, рассказал, что российская военная техника во время спецоперации по защите Донбасса показывает себя хорошо. Он добавил, что неплохо себя показывают артиллерия, а также авиационные средства поражения.

Вице-премьер отметил, что наступает эра высокоточного оружия, поскольку все армии заинтересованы в сбережении жизней своих солдат. Для того чтобы войти в эту эру, нужно увеличивать и наращивать огневую мощь, чтобы еще до прямых контактов выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника, считает Борисов.22 марта президент США Джо Байден признал неуязвимость этого российского оружия. Он отметил, что «Кинжал» почти невозможно остановить.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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