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Бывшие выпускники поделились воспоминаниями о празднике «Алые паруса»

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До главного события года для выпускников — праздника «Алые паруса» — осталось чуть больше недели. Он пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня.

В преддверии события, привлекающего миллионы зрителей со всего мира, ленинградские выпускники прошлых лет вспоминают о том, чем праздник запомнился им.
В 1969 году на «Алых парусах» прошел парад кораблей. Согласно либретто, флотилия с «живыми картинами» входит в Неву между Дворцовым и Троицким, который раньше назывался Кировским, мостами. Ответственным за праздник был ленинградский Дворец пионеров.

«К сожалению, поскольку проходило это всё очень стремительно и пока не было ясно, будет ли это ежегодная традиция или нет. Первые печатные сценарии, которые у нас сохранились, датируются уже 1969 годом. Этот сценарий создан был на основе уже предыдущего праздника, прошедшего в 1968 году, и в целом повторяет, судя по всему, сценарий самого первого праздника», — рассказывает методист музея истории Санкт-Петербургского Городского дворца творчества юных Дарья Павлова.

В 1968 году о празднике выпускники узнали практически день в день, в 69-ом уже появились пригласительные, а годом позже — яркие значки стали сувенирами и желанной добычей для коллекционеров. Программа проводилась на воде и на суше. Для классов-победителей были предусмотрены подарки — катание на машине и на катере.

Конкуренция была нешуточная, ведь даже первые «Алые паруса» собирали по 20 тыс. выпускников.

«Алые паруса» возродили в 2005 году АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга. Главной ночи выпускников дали второе дыхание: сегодняшние номера способны удивить даже самого взыскательного зрителя. Планка шоу поднимается на недосягаемый для конкурентов уровень, но неизменным остается появление белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

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