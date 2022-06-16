В МО показали кадры работы экипажей вертолетов — постановщиков помех

Министерство обороны России опубликовало четверг, 16 июня, кадры боевой работы экипажей вертолетов — постановщиков помех в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Основной задачей этих экипажей вертолетов является обеспечение действий авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России при преодолении системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ходе их работы осуществляется воздействие на радиолокационные средства ПВО украинских войск.

С виду вертолет — постановщиков помех выглядит обычным. На самом деле он оснащен уникальным комплексом, не имеющим аналогов в мире. Его радиооборудование позволяет укрывать российскую авиацию в небе от любых систем ПВО.

«На базе вертолета Ми-8 установлена система «Рычаг-АВ». Находится внутри вертолета. У нас станции высокой мощности, которые позволяют на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций. Мы невидимым щитом прикрываем наших крылатых братьев, которые наносят удары по объектам противника. При любой погоде поднимемся на высоты. Нас противник не замечает, не видит. Мы подавляем его средства ПВО, тем самым обеспечивая проход и действия наших», — рассказал командир экипажа вертолета Сергей.

По его словам, этот комплекс может подавлять электронные системы противника в радиусе более сотни км. А сам вертолет, сопровождая и прикрывая ВКС РФ, может оставаться вне зоны поражения.

С помощью станции «Рычаг-АВ» вертолеты также получают возможность ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем управления войсками и вооружениями ВСУ. Система обеспечивает групповую защиту не только авиации, но и наземной техники.

Накануне в Минобороны РФ рассказали о работе расчетов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе спецоперации. Они ведут разведку воздушной обстановки, определяют координаты целей и уничтожают их, включая и украинские беспилотники.

Также в ведомтсве рассказали, что расчеты пусковых установок «Оса-АКМ» совершают марши в назначенные районы и, заняв огневые позиции, приступают к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне позиций российских войск.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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