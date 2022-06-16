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Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

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Двое американских военнослужащих Александр Дрюке и Энди Хьюн, принимавших участие в боевых действиях на стороне неонацистов во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса, попали в плен. Сообщение об этом 15 июня появилось в The Telegraph.

Отмечается, что 39-летний Дрюке и 27-летний Хьюн попали в плен на прошлой неделе в Харьковской области. Они оказались на стороне Украины в роли добровольцев.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
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В газете отмечается, что связаться с пленными не удается.

Знакомый двух захваченных в плен мужчин рассказал The Telegraph, что они попали в плен после того, как столкнулись с гораздо более многочисленными российскими военными во время боя в прошлый четверг в селе Избицкое.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными наемниками, обвиняемыми в насильственном захвате и удержании власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

9 июня Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании и гражданина Марокко к смертной казни. За день до приговора подсудимые признали вину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже, 10 июня, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили инициативы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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