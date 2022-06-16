Экономист спрогнозировал возвращение инфляции в 4% к концу 2023 года

К концу 2023 года инфляция в России опустится до целевого уровня в 4%. Такой прогнозы дал в четверг, 16 июня, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

«По итогам [текущего] года инфляция, скорее всего, будет ниже 15%, в основном за счет накопленной в феврале-апреле. Недельная дефляция — показатель краткосрочный, но беспокойный именно потому, что дефляция в июле-сентябре бывает, а вот в мае-июне ненормальная», — цитирует его «РИА Новости».

По мнению Табаха, при адаптации экономики к новым условиям инфляция уже в начале следующего года упадет ниже 7% и после будет спускаться к целевому уровню.

10 июня председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что низкие темпы роста цен нельзя считать устойчиво низкой инфляцией. По ее словам, инфляция в стране замедляется в том числе под влиянием укрепления рубля и под снижением инфляционных ожиданий россиян. Набиуллина подчеркнула, что проинфляционные риски по-прежнему остаются сильными.

Тогда же стало известно, что аналитики ЦБ понизили прогноз инфляции на 2022 год. По их оценкам, прирост цен по итогам этого года составит 14–17%, на 2023-й — 5–7%. А возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году.

7 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что инфляция в России в годовом выражении на 27 мая составила 17,4%. Он также сообщил, что инфляцию «удалось взять под контроль» и начиная со второй половины мая рост цен в стране остановился.

До этого, 23 мая, Путин заявил, что все вводимые западными странами санкции не оказывают на российскую экономику желаемого эффекта. Напротив, она выдерживает все удары достойно.