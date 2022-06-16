Песков заявил о нежелании Кремля опускаться до нелестных оценок лидеров других стран

Россия никогда не станет уподобляться и опускаться до нелестных оценок лидеров других государств. Это право скорее нужно предоставить гражданам США, заявил в четверг, 16 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем», — ответил Песков в интервью «РИА Новости» на вопрос об оценке президента США Джо Байдена с учетом его отношения к России.

Он также указал на то, что именно граждане своих государств дают оценки их действующим лидерам так, как считают нужным. По словам Пескова, делом Москвы является борьба с недружественными шагами Запада, которые он предпринимает в отношении России.

13 июня обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен указал на возраст и состояние здоровья Байдена как на факторы, снижающие его шансы на переизбрание. Он отметил, что у президента имеются «шаркающая походка, регулярные ляпы, физический и когнитивный упадок».

25 мая данные совместного опроса Reuters и Ipsos показали, что рейтинг одобрения политики Байдена на фоне растущей инфляции снизился до 36%. Это стало самым низким показателем с момента его инаугурации в январе 2021 года.

Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42 до 36%.