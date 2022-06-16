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Арахамия: Украина ежедневно теряет в Донбассе до 1 тыс. человек убитыми и ранеными

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Украинская армия ежедневно теряет до 1 тыс. личного состава, из которых до 500 — погибают, а остальные ранены. Такую цифру озвучил в среду, 15 июня, глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия. Он также принимал участие в переговорном процессе между Киевом и Москвой в составе украинской делегации.

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Как передает его слова портал Axios, в среднем ежедневное количество погибших варьируется в диапазоне от 200 до 500, однако, несмотря на это, у Украины есть достаточно сил для того, чтобы продолжать борьбу. Так, в настоящий момент на поле боя задействован 1 млн человек, при этом киевские власти планируют увеличить это число до 2 млн.

15 июня председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли указал на то, что ежедневное количество погибших со стороны Украины солдат составляет только 100 человек, а еще в диапазоне от 100 до 300 получают ранение и прекращают сражение.

Милли отметил, что оценки Пентагона приблизительно совпадают с данными, которые приводят СМИ.

За день до этого украинский лидер Владимир Зеленский назвал потери киевской армии весьма «болезненными» и объяснил, что тяжелое положение дел наблюдается в Северодонецке, под Харьковом и вблизи этих территорий. Президент еще 10 июня подписал указ о направлении военных из территориальной обороны на выполнение задач в районы боевых действий.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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