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Немцы высказались против прекращения диалога с Путиным

Life PR: Немцы хотят, чтобы Запад не прекращал диалог с Путиным
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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83% немцев считают правильным, что западные главы правительств должны продолжать разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом написали в издании Life PR со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Forsa.

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При этом отмечается, что в опросе, который проводился в начале июня 56% немцев считали, что Германия должна поставлять тяжелое вооружение Украине. Против такого мнения высказывались 37%.

В сообщении говорится, что на протяжении нескольких недель незначительное количество граждан Германии выступают за то, чтобы Германия поставляла Украине больше оружия. При этом большинство не разделяет критику в адрес канцлера Германии Олафа Шольца за то, что он «недостаточно поддерживает Украину» и слишком нерешительно относится к поставкам тяжелого вооружения, считая его поведение уместным.

Что касается бойкота энергоснабжения, в конце мая 57% немцев проголосовали за прекращение импорта нефти из России. Однако с начала марта процент согласных с этим решением колеблется от 36% максимум до 44%. Это связано с опасениями граждан Германии о дальнейшем росте цен.

15 июня украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Шольц должен поддержать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС) и обеспечить в короткие сроки поставки тяжелых вооружений Киеву.

8 июня Шольц заявил, что Германия продолжит поставлять Украине вооружение, при этом будет стараться избегать конфронтации НАТО и России. Он также указал на то, что в вопросе поставок вооружения бундестаг «действует в согласовании с союзниками».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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