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Дипломаты РФ уличили США и страны Европы в поддержке неонацизма

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mihir Melwani
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Соединенные Штаты Америки и некоторые государства Европы открыто выражают поддержку украинским националистам и пропагандируют человеконенавистнические идеи. Об этом в среду, 15 июня, заявили российские дипломаты в США.

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Таким образом российское посольство отреагировало на спекуляции Запада в отношении Вооруженных сил России.

«Вашингтон под предлогом защиты свободы слова, которая, дескать, носит в США абсолютный характер, последовательно выступает против ежегодно инициируемой нами резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», — говорится в опубликованном в Telegram-канале российского посольства сообщении.

В этой связи в дипмиссии назвали недопустимыми спекуляции по поводу создания нового «Нюрнбергского трибунала» в отношении российских военных, которые защищают мирное население Донбасса.

Ранее, 13 июня, первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя сообщение об обстреле роддома больницы им. Вишневского в Донецке, раскритиковал отсутствие реакции западных СМИ. Он отметил, что от западных журналистов не прозвучала ни слова осуждения. В тот же день немецкий телеканал Das Erste выдал кадры обстрела украинскими войсками Майского рынка в Донецке за действия Вооруженных сил РФ.

В декабре 2021 года на Генассамблее ООН только Соединенные Штаты и Украина выступили против резолюции России по борьбе с героизацией нацизма. За ее принятие проголосовали 130 стран, воздержались 49.

Резолюция рекомендует странам принять определенные меры, с тем чтобы «предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

Кроме того, в документе Россия призывает страны ликвидировать все формы расовой дискриминации необходимыми для этого средствами, в том числе законодательно. В резолюции также осуждают использование образовательных материалов, пропагандирующих расизм, дискриминацию и ненависть на основе национальности и религии.

25 октября 2021 года в МИД России сообщили, что на Украине зафиксирован весь спектр проявлений на госуровне линии на героизацию нацизма, власти страны занимаются переписыванием истории. В ведомстве отметили, что искаженные трактовки исторических событий украинскими властями направлены на культивирование национализма среди широких масс населения.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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