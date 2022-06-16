Двое бывших американских военных Дрюке и Хьюн попали в плен во время боя под Харьковом

Во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса два бывших американских военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на стороне неонацистов, попали в плен. Сообщение об этом 15 июня появилось в The Telegraph.

Газета пишет, что в плен на прошлой неделе в Харьковской области попали служивший ранее в Ираке Александр Дрюке 39 лет и 27-летний Энди Хьюн. На стороне Украины они оказались как добровольцы.

7 июня в Донецке начался судебный процесс над иностранными наемниками, обвиняемыми в насильственном захвате и удержании власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

9 июня Верховный суд ДНР приговорил иностранных наемников из Великобритании — Эйдена Аслина и Шона Пиннера — к смертной казни, также был осужден гражданин Марокко Саадун Брагим. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила приговор в отношении британских наемников.

8 июня подсудимые признали вину по ст. 232 Уголовного кодекса ДНР «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Пиннер и Брагим также признали себя виновными и в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позже, 10 июня, указала на то, что реакция Лондона на приговор наемникам доходит до истерики. По ее словам, российская сторона информировала посольство Великобритании в Москве, что по вопросам плененных следует обращаться к властям ДНР или ЛНР. Однако британские власти не проявили инициативы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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