В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине

Белый дом опасается потери интереса американского общества к конфликту вокруг Украины. Об этом 16 июня рассказала газета The New York Times (NYT).

Как сообщает издание, Вашингтон стремится сохранить интерес к конфликту в Донбассе для сохранения единства со своими союзниками.

«Американские власти ищут способы поддержать этот интерес, например, пригласив президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО в Мадрид в конце июня, предполагает издание. Администрация президента США Джо Байдена также думает, как быть с затянувшимся конфликтом, поможет ли прекращение боевых действий или, наоборот, нанесет ущерб», — отмечает издание.

Как итог, американское правительство готовится к долгосрочной поддержке Киева и дополнительным поставкам вооружений, заключает портал.

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