МККК выразил обеспокоенность обострением конфликта в Донбассе

Международный комитет Красного Креста (МККК) обеспокоен возросшей интенсивностью конфликта в Донбассе. Такое заявление 16 июня сделал глава региональной делегации МККК в РФ и Белоруссии Ихтияр Асланов.

«Возросла интенсивность боевых действий в Донбассе, и мы этим очень обеспокоены», — сказал Асланов в беседе с ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что в настоящее время гражданские объекты региона, в том числе больницы, школы и другие образовательные учреждения, подвергаются атакам. Международное право запрещает атаковать такие объекты без военной необходимости, подчеркнул представитель.

13 июня украинские боевики в течение дня вели массированный обстрел Донецка. Три снаряда калибра 155 мм были выпущены по Буденновскому району, где находится Майский рынок. На месте разрыва начался пожар, загорелось шесть контейнеров. При обстреле погибли пять мирных жителей, ранения получили 18 человек, в том числе двое детей.

В этот же день атакам подверглись и другие районы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, наиболее массированный удар был нанесен по Кировскому, Куйбышевскому, Киевскому и Ворошиловскому районам. В результате атак загорелся газопровод и пострадало здание роддома. Рожениц эвакуировали в подвал, где врачи продолжили оказывать им необходимую помощь.

В общей сложности украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. После этого глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к РФ для противодействия обстрелам.

15 июня обстрел Донецка прокомментировал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, назвав обстановку крайне напряженной. Он отметил, что удары ведут к гибели гражданских лиц, в том числе детей, и призвал стороны действовать в соответствии с международным гуманитарным правом.

В тот же день постоянный представитель России при ООН Владимир Небензя назвал целью Киева при обстрелах столицы ДНР нанесение как можно большего ущерба гражданской инфраструктуре региона. Дипломат отметил, что факты опровергают заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы не намерен осуществлять удары по гражданским объектам.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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