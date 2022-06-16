«Известия» показали пути эвакуации жителей Северодонецка

Боевики Украины сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот», однако людей из других районов Северодонецка получается вывозить и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Очередной поезд с беженцами прибыл на вокзал Луганска. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в четверг, 16 июня, смог пообщаться с людьми, бежавшими из зоны боевых действий.

Каждый день из вагонов выходят старики и семьи с детьми. Без помощи военных их шансы выйти из города живыми свелись бы к минимуму. Слишком плотным огнем накрывают дороги к безопасным территориям.

Прибытие на перрон — один из этапов спасения мирных жителей. Многие приехали на поезде, проделав до него долгий путь. Начинался он среди руин Северодонецка.

Для бойцов безопасно эвакуировать мирных — настоящая спецоперация. Сначала разведка, в том числе и в обстреливаемых районах, составление списков. Кому-то нужно помочь с вещами, кого-то отвлечь от грохота снарядов неподалеку.

Людей максимально быстро пытаются вывезти из опасной зоны, затем для них предусмотрена еще одна пересадка. Желающие уехать говорят, что Украина списала средства с их счетов сразу после освобождения большей части города от националистов.

Корреспондент сообщил, что обычно боевики били по жилым домам, разрушали инфраструктуру и квартиры. Но после того как наши военные предупредили националистов о зеленом коридоре, по которому должны были выводить мирных жителей, начали бить именно туда.

Но защитники Луганской Народной Республики говорят, что в случае чего будут готовы отвлечь огонь на себя, чтобы безопасно вывести из подвалов желающих эвакуироваться. Таких еще много.

Накануне в Минобороны РФ заявили о циничном срыве Киевом эвакуации людей с завода «Азот». По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева, беспилотники зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня. Так, из промзоны комбината велся огонь по жилым кварталам Северодонецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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