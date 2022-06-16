Реклама
Прямой эфир
Мир
Постпред США при НАТО обвинила Россию в нарушении договора с альянсом
Экономика
Банки стали выдавать больше потребкредитов
Экономика
Законопроект о регулировании криптовалют может быть рассмотрен осенью
Туризм
Названы самые популярные направления для путешествий среди россиян в июле
Наука
Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году
Общество
Вуйнович заявила о возможности признания «Спутника V» в Европе
Спорт
Боец ММА Магомедшарипов ушел из спорта из-за проблем со здоровьем
Общество
Юрист предупредил об ужесточении требований к выдаче водительских удостоверений
Общество
Синоптики пообещали до 23 градусов тепла в Москве и области 16 июня
Экономика
Стало известно о росте тарифов на ЖКУ с 1 июля в пределах 6,5%
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Сюжет:

«Известия» показали пути эвакуации жителей Северодонецка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Украины сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот», однако людей из других районов Северодонецка получается вывозить и автомобильным, и железнодорожным транспортом. Очередной поезд с беженцами прибыл на вокзал Луганска. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат в четверг, 16 июня, смог пообщаться с людьми, бежавшими из зоны боевых действий.

Каждый день из вагонов выходят старики и семьи с детьми. Без помощи военных их шансы выйти из города живыми свелись бы к минимуму. Слишком плотным огнем накрывают дороги к безопасным территориям.

Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»
«Известия» побывали в Северодонецке, где продолжаются бои за промышленную зону города

Прибытие на перрон — один из этапов спасения мирных жителей. Многие приехали на поезде, проделав до него долгий путь. Начинался он среди руин Северодонецка.

Для бойцов безопасно эвакуировать мирных — настоящая спецоперация. Сначала разведка, в том числе и в обстреливаемых районах, составление списков. Кому-то нужно помочь с вещами, кого-то отвлечь от грохота снарядов неподалеку.

Людей максимально быстро пытаются вывезти из опасной зоны, затем для них предусмотрена еще одна пересадка. Желающие уехать говорят, что Украина списала средства с их счетов сразу после освобождения большей части города от националистов.

Корреспондент сообщил, что обычно боевики били по жилым домам, разрушали инфраструктуру и квартиры. Но после того как наши военные предупредили националистов о зеленом коридоре, по которому должны были выводить мирных жителей, начали бить именно туда.

Но защитники Луганской Народной Республики говорят, что в случае чего будут готовы отвлечь огонь на себя, чтобы безопасно вывести из подвалов желающих эвакуироваться. Таких еще много.

Накануне в Минобороны РФ заявили о циничном срыве Киевом эвакуации людей с завода «Азот». По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерала-полковника Михаила Мизинцева, беспилотники зафиксировали многочисленные нарушения режима прекращения огня. Так, из промзоны комбината велся огонь по жилым кварталам Северодонецка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022