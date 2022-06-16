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«Газпром» снизит прокачку по «Северному потоку» до 67 млн куб. м в сутки

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Ввиду вынужденной остановки еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции (КС) «Портовая» прокачка газа по «Северному потоку» упадет до 67 млн куб. м в сутки. Об этом в среду, 15 июня, сообщила пресс-служба «Газпрома».

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«В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — отмечается в сообщении.

Таким образом с 01:30 мск 16 июня суточная производительность станции снизится до 67 млн куб. м в сутки.

Накануне «Газпром» сообщил, что поставки природного газа по трубопроводу «Северный поток» будут сокращены до 100 млн куб. м с плановых 167 куб. м. Соответственно, прокачка голубого топлива упадет до 40%. Причиной сокращения стал невозврат компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта на КС «Портовая».

Также на решение о сокращении режима работы повлияли выработка межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и выявленные технические неисправности двигателей, на которые Ростехнадзор выписал предписание о временном запрете деятельности. В результате на «Портовой» могут быть использованы только три ГПА, обеспечивающих поставку 100 млн куб. м.

Таким образом, в связи с остановкой еще одного агрегата прокачка по газопроводу в Германию может снизиться уже на 60%.

12 мая Siemens объявил об уходе с российского рынка. Организация приостановила все новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию. Международные санкции и потенциальные контрмеры влияют на деятельность компании в РФ, в частности на железнодорожное обслуживание и ремонт.

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