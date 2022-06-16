Корреспондент «Известий» показала процесс возвращения Новой Каховки к мирной жизни

Херсонская область полностью освобождена от украинских националистов. Новая Каховка возвращается к нормальной жизни. Обстановку в городе в четверг, 16 июня, оценила корреспондент «Известий» Ксения Солдатова.

Солдатова показала, как обычным жителям, которые находятся в очень сложном положении, помогает Россия. Дело в том, что Киев отключил в регионе не только связь — украинское правительство заблокировало банковские карты в области. Уже два месяца здесь жили без зарплат и пенсий. Сейчас тем, кто находится в сложном положении, выдают по 10 тыс. рублей.

Недавно в городе открылись аптеки, в которые завозят российские лекарства, и супермаркет. Ценники там и в гривнах, и в рублях, а почти все товары — из России.

В регионе начинают восстанавливать заводы. На асфальтном не хватает только российского битума. В планах восстановление нескольких крупных предприятий и появление сотни новых рабочих мест.

Визитная карточка Херсонщины — сельское хозяйство. Сейчас здесь собирают новый урожай черешни. Всё это готовится попасть в том числе на российские прилавки. В случае, например, с ежевикой, это сильно снизит ее цену в магазинах. Чтобы вопросы бизнеса было где оформить, в городе готовят к открытию современное пространство — нечто среднее между коворкингом и МФЦ. Там будут предоставлять услуги по принципу единого окна. Возможно, главное открытие, которое ждут в Новой Каховке, — центр по выдаче российских паспортов. Предварительных заявок на их получение набралось уже около 2,5 тыс.

15 июня исполняющий обязанности главы военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко рассказал, что город готов принять отдыхающих. Он анонсировал курортный сезон, который начнется уже этим летом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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