Худрук Донбасс Оперы рассказал о бомбежке Мариупольского театра

В западной прессе активно раскручивали историю с бомбежкой Мариупольского театра, которую якобы устроила российская армия. Художественный руководитель Донбасс Оперы — народный артист Украинской ССР Вадим Писарев рассказал «Известиям», кто и как разрушал театр.

«В Мариупольском театре я в свое время танцевал. И недавно там был. Вожу туда гуманитарную помощь, хлеб, воду. Просто как гражданин. Мариуполь весь разбит. Про театр скажу вам: это не авиабомба сброшена. Всё, что пишут про бомбежку, — вранье. Мариупольский театр взорвали националисты, когда уходили. Он взорван профессионально, по точкам. Я ходил, щупал, общался с людьми. Когда падает бомба, крыша пробивается. А там разрушены все боковые части. Заряды были заложены там. И жители про это говорят. Почерк националистов известен. Уходя из Святогорска, они взорвали Святогорскую Лавру. Пусть горит. Понимаете, у них один и тот же стиль. Живых людей — в помещение, и прикрываться ими, как живым щитом. Так было и на «Азовстали». Сейчас — в промзоне в Северодонецке», — объяснил он.

Писарев добавил, что Мариуполь постепенно восстанавливается: разбираются завалы, троллейбусы начали ходить. Он уверен, что тех, кто не верит в правду, не нужно переубеждать, так как со временем всё станет очевидным и ясным.

«Когда я видел нацистские знаки на телах сдавшихся в плен с «Азовстали» нацистов, подумал: чтобы себе такую тату набить, нужно быть фанатиком. Их Запад пичкает оружием. Они возродили фашизм и руками украинцев воюют. Сейчас всплыло такое, что не веришь ни своим ушам, ни глазам», — признался артист.

Худрук Донбасс Оперы, который за заслуги на сцене получил звание почетного жителя американских городов Новый Орлеан и Хейгерстаун, заметил, что, наверное, мог бы воспользоваться этим и уехать в Америку, но «душа не лежит».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в 10:00 16 июня:

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