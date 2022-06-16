Китайский профессор Ли Хайдун заявил, что трагедией народа США являются действия их элит

Настоящей трагедией американского народа назвал поведение политической элиты США профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Такой позиции он придерживается в своей статье для Huánqiú Shíbào.

По его словам, глубокий раскол внутри общества ставит Соединенные Штаты на край крупного политического кризиса, вплоть до «новой гражданской войны». Об этой угрозе, отмечает китайский эксперт, говорят и некоторые исследователи в самих США.

Как указал профессор, признаками этого кризиса являются нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах.

При этом, подчеркивает Хайдун, американские элиты вместо того, чтобы стабилизировать обстановку внутри США, продолжают создавать «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Политики по-прежнему продвигают идею мирового превосходства Америки в качестве «маяка демократии».

«Американские политические элиты придерживаются глубоко укоренившегося «взгляда на судьбу» собственного превосходства и «теории ответственности» корыстного служения другим, которые на самом деле были опровергнуты повторяющимися крупными кризисами и конфликтами в собственной истории Соединенных Штатов. Гражданская война в 19-м веке, Великая депрессия в 20-м веке и настоящее в 21-м веке, то, что люди видят, является высокой степенью разделения или «поляризации» американского общества и политики», — напомнил ученый.

Кроме того, заметил специалист, в настоящее время наблюдается очень жесткое противостояние Республиканской и Демократической партий, которое рискует свести на нет все «достижения» администрации президента США Джо Байдена после промежуточных выборов в конгресс осенью 2022 года и президентских выборов 2024 года.

«Перед лицом серьезного раскола внутренней политики на грани «гражданской войны» и «карикатуры» на дипломатию ценностей наиболее важным для США способом обеспечения своей гегемонии является создание или подстрекательство к крупному кризису, представляющему собой сочетание всеобъемлющего внутреннего кризиса США и раскачивающего характера их дипломатии», — указал Хайдун.

В заключении автор статьи указал, что внутренняя и внешняя политика, которую продвигают и реализуют американские элиты, демонстрирует, что на самом деле они не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной, а это, в свою очередь, является настоящей трагедий для народа США.

Американская политическая система подвергалась критике от китайских экспертов и ранее. Так, 26 мая газета Global Times назвала политическое устройство США несостоятельным из-за участившихся случаев применения огнестрельного оружия в общественных местах.

Кроме того, критическим замечания в Китае делали и о внешней политике США. В частности, Global Times 22 мая констатировала потерю доверия иностранных инвесторов к американским финансовым институтам из-за решения Белого дома заморозить российские государственные активы. При этом издание призвало не воспринимать как «голос разума» высказывания части американских чиновников о незаконности возможной конфискации российских активов, так как оно является частью тактики США.