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Китайский профессор Ли Хайдун заявил, что трагедией народа США являются действия их элит

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Настоящей трагедией американского народа назвал поведение политической элиты США профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Такой позиции он придерживается в своей статье для Huánqiú Shíbào.

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По его словам, глубокий раскол внутри общества ставит Соединенные Штаты на край крупного политического кризиса, вплоть до «новой гражданской войны». Об этой угрозе, отмечает китайский эксперт, говорят и некоторые исследователи в самих США.

Как указал профессор, признаками этого кризиса являются нынешние массированные вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в Соединенных Штатах.

При этом, подчеркивает Хайдун, американские элиты вместо того, чтобы стабилизировать обстановку внутри США, продолжают создавать «вымышленный реальный мир», который полностью оторван от требований народа и веяний времени. Политики по-прежнему продвигают идею мирового превосходства Америки в качестве «маяка демократии».

«Американские политические элиты придерживаются глубоко укоренившегося «взгляда на судьбу» собственного превосходства и «теории ответственности» корыстного служения другим, которые на самом деле были опровергнуты повторяющимися крупными кризисами и конфликтами в собственной истории Соединенных Штатов. Гражданская война в 19-м веке, Великая депрессия в 20-м веке и настоящее в 21-м веке, то, что люди видят, является высокой степенью разделения или «поляризации» американского общества и политики», — напомнил ученый.

Кроме того, заметил специалист, в настоящее время наблюдается очень жесткое противостояние Республиканской и Демократической партий, которое рискует свести на нет все «достижения» администрации президента США Джо Байдена после промежуточных выборов в конгресс осенью 2022 года и президентских выборов 2024 года.

«Перед лицом серьезного раскола внутренней политики на грани «гражданской войны» и «карикатуры» на дипломатию ценностей наиболее важным для США способом обеспечения своей гегемонии является создание или подстрекательство к крупному кризису, представляющему собой сочетание всеобъемлющего внутреннего кризиса США и раскачивающего характера их дипломатии», — указал Хайдун.

В заключении автор статьи указал, что внутренняя и внешняя политика, которую продвигают и реализуют американские элиты, демонстрирует, что на самом деле они не пытаются решить основные насущные проблемы, стоящие перед страной, а это, в свою очередь, является настоящей трагедий для народа США.

Американская политическая система подвергалась критике от китайских экспертов и ранее. Так, 26 мая газета Global Times назвала политическое устройство США несостоятельным из-за участившихся случаев применения огнестрельного оружия в общественных местах.

Кроме того, критическим замечания в Китае делали и о внешней политике США. В частности, Global Times 22 мая констатировала потерю доверия иностранных инвесторов к американским финансовым институтам из-за решения Белого дома заморозить российские государственные активы. При этом издание призвало не воспринимать как «голос разума» высказывания части американских чиновников о незаконности возможной конфискации российских активов, так как оно является частью тактики США.

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