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«Известия» показали работу ракетчиков с комплексами «Искандер» в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Рация в командном пункте управления не умолкает ни на минуту. Дежурство — боевое. Работа кипит днем и ночью, координаты целей поступают круглосуточно. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков в четверг, 16 июня, смог понаблюдать за работой ракетного комплекса «Искандер».

«В районе цели летает беспилотник, и он ведет наблюдение — поразили мы цель или не поразили. Если цель не была поражена или не до конца была поражена, наносится повторный ракетный удар», — рассказывает принцип работы Николай, командир батареи.

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Существуют парные пуски, когда целей несколько. Тогда ракеты не просто летят по заданной траектории. Бортовые системы управления позволяют находить оптимальный маршрут полета от момента старта и до падения на цель. Точность попадания — до метра. Сверхточный комплекс «Искандер» по своему оснащению и вариативности использования не имеет аналогов в мире.

Из походного в боевое положение комплекс приводится за считанные минуты. На нем установлены баллистические и крылатые ракеты массой несколько тонн. Все они сверхманевренные — остаются незамеченными для противовоздушной обороны. Точечные удары наносятся на удалении от гражданских объектов, исключительно по укрепрайонам и военной технике украинских боевиков.

Позиции ракетчиков спрятаны под маскировочную сетку. Она не только скрывает визуально, но и пропитана специальным химическим раствором, подавляющим радиолокационные импульсы.

Дома военных ждут родные. Один из них — Николай — говорит, что военнослужащие волнуются, но верят, что это всё не зря.

«Созваниваемся раз в неделю, общаемся. У всех всё хорошо. Переживают, конечно. Мама, бабушка говорят: давай быстрее, быстрее. Надеюсь, что скоро всё закончится и поедем домой», — говорит Николай.

Накануне корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал, как работает зенитно-ракетный комплекс «Оса-АКМ». Российские военнослужащие активно применяют его в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса. Комплекс эффективен для разведки воздушной обстановки, оперативного определения координат целей и поражения, в том числе беспилотников.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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